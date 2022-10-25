Новая Каховка, Херсонская область, 25 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Мужчина, снимавший и передававший в пробандеровский телеграм-канал видео с последствиями обстрела Новой Каховки Херсонской области ракетами «HIMARS», задержан правоохранительными органами. Об этом 25 октября сообщили в администрации Новой Каховки.

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Задержать мужчину удалось благодаря бдительным гражданам, которые заметили его и сообщили в бот «Смерть шпионам» (@vga_smersh_bot)

«Сейчас он, конечно же, раскаивается в содеянном. А сотрудники органов безопасности предупреждают его «коллег» по преступной деятельности — все причастные к преступлениям ВСУ против жителей российских ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут пойманы и наказаны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Каховка и в частности Каховская ГЭС ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.