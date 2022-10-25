Игарка, Красноярский край, , 09:57 — REGNUM В результате столкновения катеров в Красноярском крае погиб один человек. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Игарская судоверфь Норильского комбината. Игарка. Туруханский район. Красноярский край. 1945,

В информации говорится об инциденте, произошедшем на севере Красноярского края. Там произошло столкновение двух катеров, перевозивших пассажиров из аэропорта Игарка. В результате произошедшего один человек погиб. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.