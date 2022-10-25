Один человек погиб после столкновения катеров в Красноярском крае
Игарка, Красноярский край, 25 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В результате столкновения катеров в Красноярском крае погиб один человек. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Игарская судоверфь Норильского комбината. Игарка. Туруханский район. Красноярский край. 1945,
В информации говорится об инциденте, произошедшем на севере Красноярского края. Там произошло столкновение двух катеров, перевозивших пассажиров из аэропорта Игарка. В результате произошедшего один человек погиб. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.