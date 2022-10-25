Москва, 25 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», в России заметно выросло число граждан, приобщенных к занятиям спортом. Об этом накануне, 24 октября, президенту РФВладимиру Путину сообщил заместитель председателя правительства Российской ФедерацииДмитрий Чернышенко.

АНО «Национальные приоритеты» Спорт — норма жизни

По его словам, только в первом полугодии 2022 года в России насчитывалось 65 миллионов человек, занимающихся спортом. По его оценке, цели нацпроекта — сохранения населения, здоровья и благополучия граждан — достигаются даже быстрее плана.

«Количество спортивных школ увеличивается, и увеличивается численность занимающихся спортом в школах. Это качественный показатель. Они ориентируются как раз на наших звёздочек, на тех, кто показывает наилучшие результаты на международных соревнованиях. Вы нам поручали, чтобы мы были в тройке лидеров. Как раз вы видите, летние Игры — на третье место перешли, а зимние — на второе место. Это тоже, в общем-то, результаты работы», — пояснил Дмитрий Чернышенко.

Также, по его словам, несмотря на все сложности, за счёт федерального бюджета до конца 2022 будет сдано ещё 70 объектов спортивных объектов в шаговой доступности.

«Это всё позволяет нам, конечно, сохранять соревновательную активность, потому что нужна инфраструктура, чтобы это можно было проводить», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Несмотря на приостановку участия международных соревнованиях, в РФ получается организовывать хорошие старты внутри страны, конечно, и с нашими партнёрами, — подчеркнулВладимир Путин.

Чернышенко напомнил, что речь идет об аналоге спартакиады народов СССР, проводившейся до 1991 года: она была мощной альтернативой Олимпийским играм. Также была отмечена Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, нацпроект помог обеспечить призовые места спортсменам на уровне Олимпийских игр и чемпионатов мира.

«Соревновательная активность, на мой взгляд, не то что сохранилась, а даже возросла. Да международных соревнований сейчас нет, но, тем не менее, стартов хватает. Безусловно, это и наши национальные чемпионаты и кубки, и Спартакиада среди сильнейших, которая прошла на отличном уровне в Казани по регламенту Олимпийских игр 2024, другие матчевые встречи с белорусскими спортсменами и так далее. Меняются форматы турниров, регионы организовывают международные старты с участием иностранцев.

Последним из таких был «Кубок на призы Подгорного и Стретовича» в Новосибирске, где участвовали спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также гимнасты из ДНР и ЛНР. В декабре в столице планируется проведение международного турнира «Кубок Воронина» в новом клубном формате. Спортсмены не расслабляются, активно принимают участие в подобных турнирах, мы получаем хорошие отзывы от нашей аудитории. Так что спортсменам расслабляться некогда, особенно сейчас.

Хочется поблагодарить правительство и Министерство спорта за проведенную работу и за то, что даже в самых сложных условиях государство находит способ создать комфортные и привычные условия для спортсменов», — заявил заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион Всемирной летней Универсиады и директор по маркетингу Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР)Эмин Гарибов.

Впереди — «Игры будущего»: новый проект, который пройдёт в Казани в марте 2024 года. Это молодёжный турнир кибер‑ и технических видов спорта. Такого не было никогда ещё в мире, подчеркнулДмитрий Чернышенко. Также, по его словам, планируется создание ассоциации спортивных организаций ШОС: потенциальная аудитория вовлечённого населения — четыре миллиарда человек.

«У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами. ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем. Все кубки мира, которые проходили у нас в прошлые годы, мы сейчас делаем в России открытыми, на них довольно приличное представительство различных спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Мексики, Сирии, Белоруссии.

Кроме этого, все регионы нашей страны культивируют и занимаются художественной гимнастикой. У нас на Чемпионате мира никогда не бывало такого количества стран, а каждый регион России подобен целой стране и по территории, и по уровню мастерства. Когда мы проводим кубок России, чемпионат России или клубные соревнования, мы имеем огромное представительство различных регионов, это сопоставимо с чемпионатом мира.

Конкуренция очень большая, и если у нас на этих соревнованиях еще будут присутствовать различные страны, то это как раз и будут Олимпийские игры. Мы можем называть их иначе: игры ШОС, игры БРИКС, другого сообщества, к которому мы будем иметь отношение, но они нисколько не будут ниже уровнем, чем то, куда нас сейчас не допускают. Я уверена, что внутри нашей страны надо проводить такие турниры как Всероссийская спартакиада.

Это действительно была очень представительная, интересная и сильная сторона нашего спорта, речь не только о художественной гимнастике. Я бы хотела, чтобы такие турниры проводились тоже на высшем уровне — спартакиады сильнейших, лиги среди студентов, школьников, клубов, добровольно-спортивных обществ, ведомств. Все они должны быть охвачены вниманием в нашей стране. Мы должны инвестировать в спорт повсеместно, потому что это и есть основная инвестиция в здоровье наших граждан», — пояснила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Самое главное — развитие физкультуры и спорта на воссоединённых территориях. Мы работаем, помогали ребятам — почти 800 спортсменов — продолжить соревновательную практику. Сейчас восстанавливаем спортивную инфраструктуру в Мариуполе «Ильичёвец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун», в Донецке дворец спорта «Дружба». С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому всё это делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в России появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом.

В 2022 году на площадках ГТО поставят не менее 250 комплектов оборудования, а ещё оснастят 240 спортшкол.