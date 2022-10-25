Москва, , 09:56 — REGNUM Законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства Российской Федерации.

С учетом международных стандартов уголовного судопроизводства проектом федерального закона вводится запрет на поворот к худшему при квалификации деяния обвиняемого и назначении ему уголовного наказания.

Проектом федерального закона предусмотрено, что в случае, если деяние, по которому досудебное расследование проводилось до 30 сентября 2022 года, по уголовному законодательству Российской Федерации не является преступлением, а также при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, предполагается вариант амнистии для тех, кто осужден или проходил по уголовным делам в соответствии с УК Киева, которые в РФ не имеют уголовных составов.

С учетом того, что уголовно-процессуальное законодательство, действовавшее на новых территориях до 30 сентября 2022 года, не предусматривало права обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в целях обеспечения этого права в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматривается процессуальная форма его реализации.