Вашингтон, 25 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. «Замечательным президентом» назвал вице-президента США Камалу Харрис, поздравляя её с днём рождения, действующий американский лидер Джо Байден, его выступление 24 октября транслировали американские телеканалы.

DonkeyHotey Джо Байден

Как указал президент США, несколько дней назад у Харрис был день рождения. При этом он пошутил, что вице-президенту исполнилось только 30 лет.

«С днем рождения замечательного президента», — сказал Байден, поздравляя Харрис, которой 20 октября исполнилось 58 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после посадки деревьев на лужайке американского Белого дома президент США Джо Байден заблудился на ней.