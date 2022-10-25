Хабаровск, 25 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 23 по 30 октября завершится речная навигация, сообщили в пресс-службе правительства региона.

МЧС Навигация

Читайте также: На реках и озёрах Бурятии закрывается навигация для маломерных судов

Движение пассажирских судов уже приостановлено на зиму в Николаевском, в Комсомольском районе. К концу месяца завершится навигация и на Амуре у Хабаровска.

Сезон закрыт и для маломерных судов — выход на воду становится опасным для владельцев лодок и катеров из-за риска обледенения корпуса судна и потери его устойчивости.

В Солнечном и Охотском районах он уже закончен, в начале ноября его поэтапно закроют в остальных.

Как сообщало ИА REGNUM, на водоёмах Бурятии закрывается навигация для маломерных судов. Одной из последних, река Чикой закрыта для лодок и катеров с 25 октября.