В Хабаровском крае речная навигация завершается
Хабаровск, 25 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с 23 по 30 октября завершится речная навигация, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: На реках и озёрах Бурятии закрывается навигация для маломерных судов
Движение пассажирских судов уже приостановлено на зиму в Николаевском, в Комсомольском районе. К концу месяца завершится навигация и на Амуре у Хабаровска.
Сезон закрыт и для маломерных судов — выход на воду становится опасным для владельцев лодок и катеров из-за риска обледенения корпуса судна и потери его устойчивости.
В Солнечном и Охотском районах он уже закончен, в начале ноября его поэтапно закроют в остальных.
Как сообщало ИА REGNUM, на водоёмах Бурятии закрывается навигация для маломерных судов. Одной из последних, река Чикой закрыта для лодок и катеров с 25 октября.