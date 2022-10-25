Омск, , 09:55 — REGNUM В Омске 43-летнего руководителя транспортной компании «АТП №1» подозревают в сокрытии от налоговой службы крупной суммы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, для уклонения от уплаты налогов предприниматель составил фиктивные документы о покупке различных товаров, выполнении услуг с рядом предприятий, которые фактически не были контрагентами компании. Затем он внёс в налоговые декларации по НДС на 2016–2017 годы ложные сведения.

«Таким образом, директор ООО «АТП № 1» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 54 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В рамках расследования в офисе АТП и его контрагентов проведены обыски, изъята документация.