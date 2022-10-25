Сеул, , 09:56 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал политические партии сотрудничать в противостоянии угрозам со стороны КНДР и экономическим трудностям, сообщает KBS.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 25 октября в ходе выступления перед Национальным собранием (парламентом).

Юн Сок Ёль отметил, что при решении экономических и политических проблем «не может быть разделения между правящей и оппозиционной партиями». Он добавил, что правительство нуждается в сотрудничестве с парламентом.

Изложив детали бюджета на следующий год, который предусматривает статьи расхода на сумму 639 триллионов вон (~$442,8 млрд долларов), президент подчеркнул важность «разумного управления национальными финансами и обеспечения достойных кредитных рейтингов на фоне высоких процентных ставок и финансовой нестабильности во всём мире».

Коснувшись политических проблем, Юн Сок Ёль охарактеризовал недавние ракетные испытания КНДР как «серьёзное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и прямой вызов мировому сообществу». Он пообещал усилить сдерживание Пхеньяна, используя совместные возможности Южной Кореи и США в военной области.

«Если Северная Корея решит отказаться от ядерного оружия и пойдёт на диалог, правительство Южной Кореи окажет ей политическую и экономическую помощь», — подчеркнул Юн Сок Ёль.

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