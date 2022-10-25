Донецк, , 09:54 — REGNUM Каратели ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 92 боеприпаса. Об этом 25 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 мм, на горловском — артиллерию 155 и 152 мм и танк.

Всего ВСУ за сутки выпустили 92 единицы различных боеприпасов.