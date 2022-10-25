Москва, 25 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Наблюдаемое в РФ снижение долговой нагрузки население будет продолжаться в 2022 году и в 2023 году в силу стагнации доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующие данные Банка России.

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«Снижение долговой нагрузки в основном связано с двумя факторами: действиями регулятора (резкое увеличение учетной ставки и, как следствие, рост стоимости потребительских кредитов); падение доходов населения и смещение модели спроса в сторону экономии на покупке бытовых приборов и гаджетов, — сказал Сафонов. — Эту тенденцию отражает и рост кредитования в рамках кредитных карт, что значительно дешевле для домохозяйств. Снижение долговой нагрузки будет продолжаться в текущем и начале следующего года в силу стагнации доходов населения».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что долговая нагрузка жителей РФ в июле 2022 снизилась с 11,6% до 11,4%.