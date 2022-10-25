Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге изменился маршрут движения троллейбусов из-за аварии на коммунальных сетях на Загородном проспекте. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Водоканал».

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

По данным «78», авария произошла на сетях коммуникации рядом с домом 48 по Загородному проспекту. Это повлияло на маршруты следования городского общественного транспорта.

Пассажиры троллейбусов № 3 и № 8 смогут доехать до конечной остановки «Тульская улица», № 15 — до остановки «Адмиралтейский проспект». Без изменений остался маршрут троллейбуса № 17.

Специалисты приступили к ремонтным работам. Транспорт в сторону Московского проспекта пока движется по одной полосе.