Казань, 25 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Порядка 992,2 млн рублей выделено на замену ограждений в 2022 году в 281 образовательной организации Казани. Об этом сообщил директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

Иван Шилов ИА REGNUM Безопасность в школах

Работы уже выполнены на 244 объектах, до ноября завершат замену ограждений в оставшихся 37 учреждениях.

Всего в столице Татарии работают 533 учреждения образования: 312 детских садов, 169 школ, 52 учреждения допобразования, располагающиеся в 654 зданиях. По словам Королева, в 40% случаях ограждения были в ненадлежащем состоянии или вовсе отсутствовали.

Кроме того, в 181 образовательном учреждении заканчивают обустраивать пункты охраны на первых этажах зданий с установкой систем видеонаблюдения, охранной и средств тревожной сигнализации. На эти цели предусмотрено 39 млн рублей. Работы завершены в 72 учреждениях.

Также учреждения первой категории безопасности должны быть оснащены контрольно-пропускными пунктами. Всего на установку КПП в 22 казанских школах направили 71 млн рублей. Работы завершены на восьми объектах, на 10 ведется внутренняя отделка и оснащение оборудованием, четыре учреждения находятся на стадии сборки КПП. Работы намерены завершить до ноября 2022 года.

Городские образовательные учреждения дооснастили 746 камерами видеонаблюдения, до конца года установят еще 652 камеры.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Госдуме предложили финансировать охрану школ из федерального бюджета.

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