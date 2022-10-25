Прага, , 09:52 — REGNUM Власти Чехии рассчитывают, что страны Евросоюза не будут покупать российский газ через хаб в Турции. Об этом завил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела.

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В интервью турецкой газете Dünya Сикела заявил, что в Евросоюзе импорт из России рассматривается как серьёзная проблема. При этом он считает, что именно Российская Федерация виновна в высоких ценах на топливо.

Министр прокомментировал идею создания в Турции газового хаба.

«Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его», — сказал чешский чиновник.