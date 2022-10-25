Магас, , 09:52 — REGNUM В Ингушетии предоставят земельные участки под жилищное строительство семьям мобилизованных граждан. Всего определено в настоящее время 100 участков в городе Назрани, Сунженском и Малгобекском районах, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прием документов будет производиться через министерство имущественных отношений. <…> Выдача земельных участков будет произведена сразу же после окончания оформления соответствующих документов», — говорится в сообщении.

Предоставление земли станет еще одной мерой поддержки семей мобилизованных граждан, наряду с уже ранее принятыми мерами по выплате 100 тыс. рублей в качестве единовременной помощи, а также с другой помощью, в оказании которой участвуют минобр, минтруда и минздрав Ингушетии.

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