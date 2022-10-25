Екатеринбург, 25 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Уральцы стали реже обращаться с жалобами к специалистам Роспотребнадзора по Свердловской области. За 9 месяцев 2022 года зафиксировано более 15 тыс. жалоб, сообщили журналистам в ведомстве. Показатель на 5% ниже аналогичного в 20 221 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Наиболее часто свердловчане недовольны нарушением прав потребителей. Такие жалобы составляют 57% всех обращений. В частности, уральцы жалуются на нарушения в сфере розничной торговли, заключение договоров в сети-интернет, нарушения в сфере транспортных услуг.

Более 5 тыс. обращений поступило специалистам на нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Большинство из них связано с шумом от объектов торговли и с санитарным состоянием этих мест.

По результатам проверок, составлено 567 протоколов об административных правонарушениях. Также подано 30 исков в суд в защиту конкретного потребителя.