Серов, Свердловская область, 25 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области управляющая компания выплатит 500 тыс. местному жителю. Мужчина получил тяжёлые травмы, поскользнувшись на крыльце многоквартирного дома, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в марте 2021 года. Свердловчанин упал на крыльце дома и получил травмы руки. Из-за повреждений мужчина 11 месяцев находился на больничном и впоследствии не сможет работать по основной специальности водителем.

Следствие установило, что падение уральца произошло по вине управляющей компании, которая не обеспечила должный уход за территорией. Серовский райсуд постановил взыскать с коммунальщиков в пользу пострадавшего 500 тыс. рублей.