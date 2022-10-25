Воронеж, , 09:48 — REGNUM Актуализированный перечень пунктов временного размещения на территории Воронежа в случае ЧС утвердил мэр Вадим Кстенин, сообщили 25 октября в пресс-службе администрации города.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

Всего в перечень включено 198 объектов, которые единовременно могут вместить более 38 тысяч человек. Среди этих объектов — 117 школ во всех районах города, восемь муниципальных детских лагерей и баз отдыха, 17 учреждений культуры, а также отели, гостиницы, гостевые дома, базы отдыха, санатории, предоставляющие помещения для размещения граждан на договорной основе.

В мэрии подчеркнули, что актуализация перечня является текущей работой, документ обновляется при изменении количества объектов, а большинство помещений содержатся в этом перечне многие годы. Пункты временного размещения задействуют в случае необходимости при различных происшествиях — например, пожарах, авариях на коммунальных сетях.