Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет заседание созданного при правительстве РФ координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации на территории б. УССР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что с докладами выступят премьер-министр РФ Михаил Мишустин, занимающий должность председателя координационного совета, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин подписал 21 октября.

В состав совета также вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.

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