25 Октября
 
17:57

Должны появится новые производители, нужно усиливать конкуренцию, недостаточно идти проторенной дорогой - Путин

17:50

Нужна предельно реалистичная оценка обстановки, и не только в СВО — Путин

17:49

Мишустин доложит Путину о работе Координационного совета по нуждам СВО

17:49

Путин: России нужно обновление администрирования в условиях санкций и СВО

В России назрела необходимость улучшать и обновлять административные процедуры для реагирования на санкции и обеспечения нужд специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

17:47

Путин заявил, что производители товаров для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают.

17:37

Нам нужна предельно реалистичная оценка ситуации — Путин. Президент России отметил, что работа в этом формате ведется неделю — это небольшой срок.

17:32

На горячую линию по мобилизации поступило 1,5 миллиона звонков — Мишустин

На горячую линию по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации в России, поступило порядка 1,5 миллиона звонков, при этом количество обращений стало снижаться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

17:31

В ряде субъектов требуются меры дополнительного реагирования, в том числе в Белгородской области — Собянин

17:27

В настоящее время с помощью субъектов РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных — Собянин

17:25

Необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности для производства экипировки и обмундирования — Мишустин

17:24

Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ — Мишустин.

17:24

На горячую линию в связи с частичной мобилизацией поступило порядка 1,5 млн звонков, количество обращений снижается — Мишустин.

17:24

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого же дня составляет 195 тыс — Мишустин

17:23

Создан специальный координационный совет по обеспечению СВО — Мишустин.

17:23

Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения СВО — Путин.