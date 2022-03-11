Должны появится новые производители, нужно усиливать конкуренцию, недостаточно идти проторенной дорогой - Путин
Путин: России нужно обновление администрирования в условиях санкций и СВО
В России назрела необходимость улучшать и обновлять административные процедуры для реагирования на санкции и обеспечения нужд специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что производители товаров для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают.
Нам нужна предельно реалистичная оценка ситуации — Путин. Президент России отметил, что работа в этом формате ведется неделю — это небольшой срок.
На горячую линию по мобилизации поступило 1,5 миллиона звонков — Мишустин
На горячую линию по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации в России, поступило порядка 1,5 миллиона звонков, при этом количество обращений стало снижаться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ряде субъектов требуются меры дополнительного реагирования, в том числе в Белгородской области — Собянин
В настоящее время с помощью субъектов РФ обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных — Собянин
Необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности для производства экипировки и обмундирования — Мишустин
Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ — Мишустин.
На горячую линию в связи с частичной мобилизацией поступило порядка 1,5 млн звонков, количество обращений снижается — Мишустин.
Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого же дня составляет 195 тыс — Мишустин
Создан специальный координационный совет по обеспечению СВО — Мишустин.
Необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения СВО — Путин.