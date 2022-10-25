Донецк, 25 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:14 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:15 киевские каратели обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 09:23 боевики ВСУ обстреляли киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.