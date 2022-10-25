Тбилиси, , 16:18 — REGNUM Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление о том, что глава грузинского государства не была проинформирована о визите азербайджанского президента Ильхама Алиева в Тбилиси, сообщает 24 октября president. ge.

Ильхам Алиев во время визита в Грузию President.az

«Президент Грузии приветствует рабочий визит президента Алиева в Грузию. Учитывая важность вопроса, администрация президента Грузии считает целесообразным проинформировать общественность о том, что президент не была проинформирован о рабочем визите президента нашей соседней и дружественной страны в Грузию. К сожалению, несмотря на волю и готовность президента Грузии, традиционная для визитов глав всех государств встреча президентов не состоялась. Президент Грузии ещё раз выражает готовность и желание принять президента Азербайджана с официальным визитом в ближайшем будущем», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что во время своего однодневного визита в Тбилиси Алиев провёл встречу лишь с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.