Москва, , 09:46 — REGNUM Анна Чиповская, ранее покинувшая Театр Олега Табакова, будет играть на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Об этом 25 октября сообщает портал «Телепрограмма».

Анна Чиповская в роли Дарьи Дмитриевны Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия

Первой работой актрисы в новом театре станет роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак». Отмечается, что компанию Чиповской в этой постановке составит Паулина Андреева.

Напомним, об уходе из Театра Олега Табакова Анна Чиповская объявила в мае 2022 года. Тогда актриса сообщила, что покинет театр после окончания сезона и отметила, что приняла решение «по личным причинам». Зрители могли видеть Чиповскую в различных российских фильмах и сериалах, таких, как «Ёлки 2», «Всё началось в Харбине», «Оттепель», «Уходящая натура», «Победители», «Пассажиры» и других.

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