Москва, 25 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Анна Чиповская, ранее покинувшая Театр Олега Табакова, будет играть на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Об этом 25 октября сообщает портал «Телепрограмма».

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия Анна Чиповская в роли Дарьи Дмитриевны

Первой работой актрисы в новом театре станет роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак». Отмечается, что компанию Чиповской в этой постановке составит Паулина Андреева.

Напомним, об уходе из Театра Олега Табакова Анна Чиповская объявила в мае 2022 года. Тогда актриса сообщила, что покинет театр после окончания сезона и отметила, что приняла решение «по личным причинам». Зрители могли видеть Чиповскую в различных российских фильмах и сериалах, таких, как «Ёлки 2», «Всё началось в Харбине», «Оттепель», «Уходящая натура», «Победители», «Пассажиры» и других.