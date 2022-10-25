Мелитополь, 25 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Самодельное устройство взорвалось утром 25 октября возле здания областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области. Об этом журналистам сообщил председателя движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Осколки на дороге

В здании выбиты окна и повреждён фасад. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.

На месте находятся все экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в Мелитополе утром 25 октября.