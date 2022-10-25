Пермь, 25 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Пермский край получил дополнительное федеральное финансирование на реализацию технологии «Социальный контракт». Всего региону выделено 118 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Полученные денежные позволят до конца 2022 года заключить ещё 1 тыс. соцконтрактов. Добавим, социальный контракт заключается на один год. Подать заявление на получение этой меры поддержки можно через отделы соцзащиты, территориальные МФЦ и портал «Госуслуги». Власти заявляют, что соцконтракты востребованы у жителей Пермского края.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты по соцконтрактам. Максимальный объём на осуществление предпринимательской деятельности вырос до 350 тыс. рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей.