Мелитополь, , 09:48 — REGNUM Пять мирных жителей пострадали при взрыве в центре Мелитополя. Об этом 25 октября сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич в своём телеграм-канале.

Взрыв Скриншот страницы tvc.ru

По словам Малькевича, утром 25 октября около здания телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе был подорван начинённый взрывчаткой автомобиль.

«Пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прогремевший в центре Мелитополя взрыв произошёл около офиса телерадиокомпании.