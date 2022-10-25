Мелитополь, 25 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Мощный взрыв в Мелитополе произошёл возле здания, где располагается запорожская телекомпания «ЗаТВ». Об этом 25 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

tiburi Взрыв

По информации собеседника агентства, у стен здания взорвался автомобиль. Местные власти квалифицируют случившееся как террористический акт.

Уточняется, что в результате взрыва повреждён фасад здания. На месте работают экстренные службы.