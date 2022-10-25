Красногорск, , 09:41 — REGNUM В Московской области с 2023 года введут новое универсальное пособие для детей, которое объединит в себе пять пособий, сообщили в пресс-службе регионального Минсоцразвития.

Детское пособие Мфц.онлайн

Единое пособие для детей включает в себя выплаты беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, выплаты на детей до трёх лет, от трёх до семи лет, а также на детей от восьми до 17 лет.

Размер нового детского пособия в Подмосковье составит 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребёнка это от 7,5 тыс. до 14 тыс. рублей. Подать заявление на новое пособие можно будет на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отцы могут получать ряд выплат на детей, включая пособие при рождении ребенка, материнский капитал и др.

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