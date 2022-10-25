Горно-Алтайск, 25 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Гореявчева. Ей было 99 лет, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

В июне 1941 года она окончила курсы Ойротской фельдшерско-акушерской школы по специальности медицинская сестра. Через год, в возрасте 19 лет её призвали в Красную армию, была санинструктором в составе 232-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте.

В июне 1943 года получила пулевое ранение, находилась на лечении, после чего была демобилизована. Татьяна Гореявчева была напраждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» Г. К. Жукова и юбилейными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 96 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Николаю Медведеву. Он был призвал в армию в 1943 году, демобилизован в 1950 году.

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