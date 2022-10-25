Кингисепп, Ленинградская область, 25 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Девочка-подросток погибла в ДТП в Кингисеппе на западе Ленинградской области, за рулем находился водитель, который никогда не получал водительского удостоверения, сообщили 25 октября в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

прес-служба прокуратуры Ленобласти Смертельное ДТП в Кингисеппе

ДТП произошло вечером 24 октября в Кингисеппе. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21 103» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего врезался в дерево у дома №40 по проспекту Карла Маркса. В результате ДТП погибла 14-летняя девочка.

«Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством. Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка», — уточнили в прокуратуре, добавив, что возбуждение уголовного дела признано городской прокуратурой законным. Также прокуратурой будет дана оценка работе органов системы профилактики.

Подозреваемый в совершении ДТП задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Кингисеппской городской прокуратуры», — подытожили в пресс-службе надзорного ведомства.