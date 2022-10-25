Кишинёв, 25 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает серию, протестов, прокатившихся по Кишинёву 23 октября, выступлением против конституции. Об этом говорится в её заявлении, распространённом пресс-службой правительства республики.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«То, что произошло в воскресенье на улицах Кишинёва , — это не акция протеста, это не реализация гражданского права, это элемент гибридной войны против страны, народа и конституционного строя», — заявила Гаврилица.

Она подчеркнула, что Молдавия при действующей власти получила максимальную поддержку от «внешних партнёров» в том числе и по вопросу привлечения к ответственности тех, кто «ограбил» республику. По мнению премьер-министра, протесты проводятся якобы на «украденные деньги». Она также уверена, что организаторы протестов не смогут «дестабилизировать» ситуацию в стране.

Напомним, основным организатором протестов в Молдавии стала партия «Шор». Ее лидера Илана Шора признали виновным в финансовых махинациях и приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Он скрывается в Израиле. На основании этого представители молдавского руководства заявляют, что не считают народными протесты, длящиеся в Кишинёве с 18 сентября.