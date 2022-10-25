Бухарест, , 09:39 — REGNUM Национальное агентство по налогам и сборам Румынии (ANAF) объявило о реализации с аукциона конфискованных в ходе полицейских и таможенных спецопераций золотых украшений на общую сумму в 326,3 тыс. леев ($65 тыс.). Об этом 25 октября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Аукцион QuinceMedia

Согласно официальной информации, речь идет о продаже в общей сложности 136 предметов, представляющих ювелирную ценность. Имена покупателей не разглашаются, однако известно, что некоторые изделия приобрели представители известных бухарестских торговых домов.

Предполагается, что в ближайшее время подобные торги в Румынии станут регулярными.

Напомним, ранее румынское правительство приступило к осуществлению масштабной программы конфискации незаконно нажитых гражданами средств. Подобная конфискация проводится по решению судебных органов.