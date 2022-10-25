Мелитополь, 25 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Село Светлодолинское в Запорожской области подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 25 октября в эфире «Радио КП».

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок вражеского снаряда

По его словам, было не менее семи взрывов. Последствия обстрела устанавливаются, работают оперативные группы.

«Ночью нанесли удар по селу Светлодолинское — это крупное село под Мелитополем. Как минимум было семь взрывов», — сказал Рогов.

Читайте также: Рогов допустил, что Киев может подорвать Днепровскую ГЭС