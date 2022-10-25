Тбилиси, 25 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил однодневный визит в Тбилиси, во время котрого провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает 24 октября garibashvili. ge.

President.az Ираклий Гарбашвили и Ильхам Алиев

Гарибашвили подчеркнул, что между двумя странами существуют уникальные отношения и дружба, основанная на тесных исторических связях и взаимном уважении. Он подтвердил, что грузинское правительство готово продолжать политику, направленную на достижение мира в регионе. Грузинский премьер-министр отметил, что Грузия является одной из самых важных стран и друзей для Азербайджана, а Азербайджан — самым важный стратегический партнер Грузии. Гарибашвили сказал, что он с Алиевым во время встречи рассматривали реализованные важные стратегические проекты, которые имеют историческое значение, такие, как Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проекты Южного газового коридора, а также обсуждали важное значение Среднего транспортного коридора.

В свою очередь, Алиев сказал, что между Баку и Тбилиси установлены стратегические отношения в форме альянса. За последние девять месяцев товарооборот между странами превысил $1 миллиард. Из Азербайджана в Грузию вкладываются значительные средства, инвестиции развивают сотрудничество. За предыдущее время в Грузию было инвестировано $3 миллиарда. Президент Азербайджана заявил о намерениях Баку в ближайшие пять вдвое увеличить экспорт природного газа в Европу через территорию Грузии. Алиев также сказал о планах существенно увеличить грузопоток по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и использовать грузинские порты Батуми и Поти для транзита товаров из стран Туркестана. Алиев также предложил использовать ныне неработающий грузинский нефтяной терминал Супса для операций с азербайджанской нефтью. Президент Азербайджана заявил, что Бакинский порт увеличит свой грузооборот в два раза.

По поводу отношений с Арменией Алиев заявил, что разрешение этого конфликта требует подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, и что он надеется на то, что Армения проявит политическую волю и начнёт мирные переговоры, чтобы подписать такое соглашение с Азербайджаном. Алиев отметил, что существует возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией, и если Армения будет готова, то Азербайджан готов начать этот формат уже сегодня.