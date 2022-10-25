Чайковский, Пермский край, , 09:35 — REGNUM Вооружённый молодой человек, который ворвался в школу в городе Чайковском, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на собственный источник.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет информресурс, у парня в этой школе учатся брат и сестра. Ранее пермяк был отчислен из местного колледжа за неуспеваемость. Нож у молодого человека находился в кармане. Оружием ворвавшийся в школу никому не угрожал. Назначена экспертиза. Она определит в каком именно опьянении находился парень: наркотическом или алкогольном.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 октября молодой человек с ножом пытался проникнуть через центральный вход в школу № 4 в Чайковском. Однако дверь оказалась закрытой. Агрессор начал пинать дверь. После этого он обошёл здание и проник в школу через запасной вход, при этом повредив дверь.

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