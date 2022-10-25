Сеул, , 09:36 — REGNUM 25 октября в южнокорейском портовом городе Пусан состоялся 15-й Форум сотрудничества Южная Корея — Центральная Азия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе мероприятия глава МИД Южной Кореи Пак Чин подчеркнул, что страны Центральной Азии являются важным партнерами Сеула в различных областях, включая энергетику и инфраструктуру.

«В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Южной Кореей и пятью странами Центральной Азии. Наши отношения быстро развиваются на основе взаимовыгодной экономической структуры и культурного сходства», — сообщил южнокорейский дипломат.

Пак Чин также попросил представителей стран Центральной Азии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Сообщается, что участники мероприятия также обсудили пути активизации сотрудничества в сферах энергетики, экономической безопасности, туризма и здравоохранения.