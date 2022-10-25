Якутск, 25 октября 2022, 09:48 — REGNUM В 1,5 раза повысили стоимость переправы через реку Лена на пароме, несмотря на отсутствие усложняющих движение паромов погодных явлений. Объяснить удорожание потребовал от руководителя Госкомцен республики Антонины Винокуровой спикер Госсобрания региона Александр Жирков, сообщило ИА SakhaDay. Он выразил своё возмущение в ходе сессии 25 октября.
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Антонина Винокурова пояснила, что с момента официального закрытия переправы у перевозчиков возрастают затраты: «Вода начинает падать, перевозчики обустраивают новые причалы, обогревают паромы, привлекаются буксиры».
Председатель Госсобрания не принял её аргументы и потребовал, чтобы ведомство находило общий язык с различными структурами.
Как сообщало ИА REGNUM, паромы между Якутском и посёлком Нижний Бестях перестали перевозить пассажиров. Вместо них через реку Лена начали курсировать суда на воздушной подушке.