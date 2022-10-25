Якутск, 25 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В 1,5 раза повысили стоимость переправы через реку Лена на пароме, несмотря на отсутствие усложняющих движение паромов погодных явлений. Объяснить удорожание потребовал от руководителя Госкомцен республики Антонины Винокуровой спикер Госсобрания региона Александр Жирков, сообщило ИА SakhaDay. Он выразил своё возмущение в ходе сессии 25 октября.

Didgeman Паром

Читайте также: В Якутске закрыли паромную переправу

«Погода стоит отличная, шуги до сих пор на Лене нет, а тарифы повышены в полтора раза. Никаких дополнительных подъездов нет. Они обычно начинают их делать, когда по берегу шуга набивает лед. Этого пока нет. Дополнительных трудов наши паромщики не проделали», — подчеркнул Александр Жирков.

Антонина Винокурова пояснила, что с момента официального закрытия переправы у перевозчиков возрастают затраты: «Вода начинает падать, перевозчики обустраивают новые причалы, обогревают паромы, привлекаются буксиры».

Председатель Госсобрания не принял её аргументы и потребовал, чтобы ведомство находило общий язык с различными структурами.

«Вопрос не заговаривайте, давайте поближе вникните. А то по вашему ответу получается, ФАС мне так велела, ЛГУБ мне так сказал. Это не форма работы нашего госкомитета, я считаю. Надо с ними вплотную работать, а не получать от них целеуказания», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, паромы между Якутском и посёлком Нижний Бестях перестали перевозить пассажиров. Вместо них через реку Лена начали курсировать суда на воздушной подушке.