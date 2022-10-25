Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в частных беседах высмеивает президента США Джо Байдена, ставя под сомнения его интеллектуальные способности.

Принц Мохаммед бен Салман

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в саудовском правительстве.

Журналисты утверждают, что 37-летний принц в частных разговорах шутит над оплошностями 79-летнего президента США и ставит под сомнение его интеллектуальные способности.

Как сообщало ИА REGNUM, решение ОПЕК+ снизить объёмы добычи нефти вызвало острую критику в США. Ранее президент США Джо Байден прилетал в Эр-Рияд лично просить об увеличении добычи.