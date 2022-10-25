Вашингтон, 25 октября 2022, 09:33 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в частных беседах высмеивает президента США Джо Байдена, ставя под сомнения его интеллектуальные способности.

Принц Мохаммед бен Салман
Принц Мохаммед бен Салман

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в саудовском правительстве.

Журналисты утверждают, что 37-летний принц в частных разговорах шутит над оплошностями 79-летнего президента США и ставит под сомнение его интеллектуальные способности.

Как сообщало ИА REGNUM, решение ОПЕК+ снизить объёмы добычи нефти вызвало острую критику в США. Ранее президент США Джо Байден прилетал в Эр-Рияд лично просить об увеличении добычи.