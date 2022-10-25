Симферополь, 25 октября 2022, 09:33 — REGNUM Только мирные жители находились в момент обстрела гражданской переправы в Херсоне, и пособникам нацистов это было прекрасно известно. Об этом заявил первый заместитель председателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» вечером 24 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, гражданская переправа в Херсоне подверглась обстрелу со стороны ВСУ вечером 20 октября. В этот момент на переправе находились мирные жители и журналисты. Среди погибших — режиссёр телекомпании «Таврия» Олег Клоков.