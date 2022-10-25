Симферополь, , 09:33 — REGNUM Только мирные жители находились в момент обстрела гражданской переправы в Херсоне, и пособникам нацистов это было прекрасно известно. Об этом заявил первый заместитель председателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» вечером 24 октября.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может был слив нашего движения. Потом появились видео в социальных сетях этого удара, снятые сбоку. Те, кто стучал, пособничал убийцам прекрасно видели все это, так же, как были видны старые машины. Какие военные? На старых машинах люди со своим имуществом перебирались», — сказал Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская переправа в Херсоне подверглась обстрелу со стороны ВСУ вечером 20 октября. В этот момент на переправе находились мирные жители и журналисты. Среди погибших — режиссёр телекомпании «Таврия» Олег Клоков.