Донецк, 25 октября 2022, 09:33 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 09:02 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, в 09:03 — Красный Партизан, выпустив пять снарядов калибра 152 мм. В 09:05 киевские каратели обстрелял Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.