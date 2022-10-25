Донецк, 25 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Центрально — городской, Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:02 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, в 09:03 — Красный Партизан, выпустив пять снарядов калибра 152 мм. В 09:05 киевские каратели обстрелял Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.