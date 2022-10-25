На Сахалине многодетный отец отправился на спецоперацию добровольцем
Южно-Сахалинск, 25 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. На Сахалине отец пятерых детей отправился добровольцем на специальную военную операцию в защиту Донбасса. Старший сын Панкратовых проходит срочную службу в армии. Мать Мария осталась с четырьмя детьми, младшему из которых пять месяцев, написал в своём телеграм-канале мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.
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Многодетная мать отметила, что полностью поддерживает решение супруга.
«Муж патриот, любит свою страну. В свое время проходил службу в армии, был заместителем командира взвода, артиллерист», — рассказала Мария Панкратова.
Женщине помогли с зимними вещами для детей, а самого младшего обеспечили подгузниками и питанием.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина с радостью реагируют на появляющиеся видеозаписи бойцов спецоперации в защиту Донбасса, на которых они передают приветы своим родным и близким.