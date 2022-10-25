Южно-Сахалинск, 25 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. На Сахалине отец пятерых детей отправился добровольцем на специальную военную операцию в защиту Донбасса. Старший сын Панкратовых проходит срочную службу в армии. Мать Мария осталась с четырьмя детьми, младшему из которых пять месяцев, написал в своём телеграм-канале мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Читайте также: Жители Сахалина радуются видеоприветам от земляков со спецоперации

Многодетная мать отметила, что полностью поддерживает решение супруга.

«Муж патриот, любит свою страну. В свое время проходил службу в армии, был заместителем командира взвода, артиллерист», — рассказала Мария Панкратова.

Женщине помогли с зимними вещами для детей, а самого младшего обеспечили подгузниками и питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина с радостью реагируют на появляющиеся видеозаписи бойцов спецоперации в защиту Донбасса, на которых они передают приветы своим родным и близким.