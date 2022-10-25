Всеволожск, Ленинградская область, 25 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали молодого мужчину, который, по данным следствия, краской нанес нацистскую символику у металлического постамента «85-мм зенитное орудие», входящего в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо», и на памятный километровый столб №39 на Дороге жизни, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти Задержали вандала

Раскрытие этого преступления находилось на контроле центрального аппарата СКР.

Надписи на памятниках событиям Великой Отечественной войне были обнаружены 21 октября и в этот же день возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). Спустя три дня во Всеволожском районе Ленобласти был задержан 27-летний мужчина.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса он признал свою вину и в содеянном раскаялся. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР, добавив, что следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что мужчине грозит штраф до 5 млн рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.