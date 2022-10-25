Самара, 25 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. О важности работы с семьями мобилизованных напомнил чиновникам в Самарской области первый вице-губернатор — председатель правительства регионаВиктор Кудряшов на заседании в областном правительстве. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Участники СВО

Следите за развитием событий в трансляции: «В России завершается частичная мобилизация — все новости»

«Очень важно, что эта работа проводится на системной основе, что каждой семье оказывается индивидуальное внимание», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

В Самарской области на каждую семью военнослужащего создают социальные паспорта, на основании которых в индивидуальном порядке оказывается поддержка.

По словам заместитель председателя правительства Самарской областиАлександра Фетисова, медицинская помощь семьям военнослужащих оказывается ежедневно, с выделением отдельного времени для прохождения плановых профилактических мероприятий. Медорганизации отработали свыше 35% поступивших обращений в рамках социальных паспортов.

Отмечается, что на базе Самарского областного центра медицины катастроф работает пункт социально-психологической помощи членам семей мобилизованных. А по линии министерств оказываются меры поддержки (психологическая, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, материальная помощь, оформление мер социальной поддержки, оказание реабилитационных услуг, помощь на основании соцконтракта, постановка на надомное обслуживание, обеспечение средствами реабилитации).

Сообщается, что в регионе также осуществляется мониторинг потребности членов семей военнослужащих в трудоустройстве и оказывается содействие в этом. Кроме этого, с семьями мобилизованных проводятся коллективные встречи.