Киев, , 09:30 — REGNUM С требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) выступила ассоциация футбола киевского режима (УАФ). Об этом 25 октября написал глава УАФ Андрей Павленко на своей странице в одной из соцсетей.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ассоциация футбола киевского режима таким образом отреагировала на то, что Россия намерена интегрировать футбольные клубы с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в свои национальные чемпионаты.

«УАФ направляет немедленное обращение в FIFA и UEFA с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал в своём сообщении Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.