Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Ульяновске после несчастного случая на спортивной площадке, где школьник сломал обе руки после падения качелей, определили обслуживающую организацию. Данные функции будет выполнять муниципальный центр по благоустройству, сообщается на сайте гордумы областного центра.

Заседание комитета гордумы Ульяновска по развитию пригородных территорий http://ugd.ru/

По итогам заседания профильного комитета стало известно, что детские площадки в Ульяновке будет обслуживать МБУ «Центр по озеленению и благоустройству». В гордуме отмечают, что ранее ответственных лиц за состояние детских площадок не было.

В гордуме уточняют, что специальная бригада из пяти человек (руководитель, сварщик, слесарь, плотник, подсобный рабочий) будет заниматься содержанием малых архитектурных форм, в том числе игровых комплексов в пригородной зоне. У бригады будет автомобиль, ручной инструмент и специализированные станки.

В депутатском корпусе отмечают, что в настоящее время началась поэтапная передача детских спортивных площадок на баланс муниципального учреждения. По словам парламентариев, стоит задача «привести в нормативное состояние и сохранить уже существующие площадки».

Напомним, что в сентябре 2022 года на детской игровой площадке во дворе дома № 2 по улице Докучаева на второклассника упали качели, в результате у школьника были сломаны обе руки.

Подробнее: Ульяновская прокуратура проводит проверку после падения качелей на ребёнка

Как сообщало ИА REGNUM , после трагедии началась ревизия детских площадок в Ульяновске. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказал мнение, что причиной стало «бездействие должностных лиц», отметив, что жильцы неоднократно писали жалобы по поводу площадки по Докучаева. ЧП он оценил как »вопиющий случай чиновничьего равнодушия».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске после ЧП начали ревизию детских площадок