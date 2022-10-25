Кито, , 09:29 — REGNUM Жители эквадорской столицы Кито собрали 380 тысяч подписей в поддержку референдума о запрете добычи золота в одном из регионов страны, сообщает агентство Reuters.

Джунгли Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Речь идет о заповедной территории — лесе Чоко-Андино. Противники горных работ опасаются, что подобная деятельность испортит источники питьевой воды, а также нанесет вред природе и местным предпринимателям.

Организаторы сбора подписей уже передали подписные листы в Национальный избирательный совет Эквадора (CNE). Для проведения референдума в Кито требуется 200 тысяч подписей.

Лес Чоко-Андино занимает площадь в 280 тысяч гектаров. В 2018 году ему присвоили статус биосферного заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в эквадорской провинции Напо вандалы повредили законсервированную ветку нефтепровода, что привело к утечке нефти, которая оставалась в трубе.

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