Таллин, 25 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Царящая в Европе рекордная инфляция и высокие цены на энергоносители вынуждают работодателей искать способы экономии везде, где только можно. Об этом эстонскому изданию Postimees сообщил глава Центрального союза работодателей страны Арто Аас.

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Он считает уже нынешнюю осеннюю ситуацию сложной, но уверен, что самый трудный момент наступит весной 2023 года, после чего должно стать полегче.

«Предприниматели сталкиваются с несколькими кризисами одновременно (рост цен на энергоносители, инфляция, цепочки поставок, последствия военных действий на территории б. УССР, неясно дальнейшее течение вируса и так далее) и сохраняется неопределенность в осенне-зимний сезон», — заявил он.

В то же время Аас считает, что неопределенности все же не так много, как было в мировой кризис 2008 года или в начале эпидемии коронавируса 2020 года.

«Настороженность характеризует и потребителей, а доверие домохозяйств уже очень низкое — по данным за лето 2022 года оно всего на один пункт выше, чем в конце 2008 года», — добавил глава Центрального союза работодателей Эстонии.