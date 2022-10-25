Псков, , 09:31 — REGNUM Семьи мобилизованных военнослужащих запаса в Пскове получили более 200 билетов для посещения аттракционов, планетария и других мест развлечений. Об этом 25 октября сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

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Дети мобилизованных граждан смогут бесплатно кататься на аттракционах в Детском парке, посетить представления планетария, программы Городского культурного центра «Звуки музыки» и «Сказание о древнем городе». Семьи также приглашают на концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» в Доме Офицеров в День народного единства 4 ноября.

«Билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на Некрасова, 19 с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Это первая партия контрамарок на ближайшие мероприятия. Будем и дальше поддерживать семьи, в которых мужчины участвуют в специальной военной операции», — написал Елкин.

За ситуацией вокруг помощи родным мобилизованных следит и губернатор региона Михаил Ведерников. Ранее он посетил один из Центров поддержки семей мобилизованных. Работники Центра отработали более 800 обращений от семей.

Помимо этого Ведерников обсудил меры поддержки с областным комитетом по социальной защите. В регионе мобилизованные получают единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей. Средства на эти цели выделили из резервного фонда. Первые выплаты мобилизованные уже начали получать.

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